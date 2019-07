Katie Price: Sohn Harvey nimmt an „Autism’s Got Talent“ teil

Montag, 1. Juli 2019 10:23 Uhr

Katie Price (41) Sohn Harvey (17), der blind geboren wurde und an Autismus und dem Prader-Willi-Syndrom leidet, nahm an einem Talentwettbewerb für Autisten teil und bewies sein Können am Keyboard. Unterstützt wurde er von seiner Mama Katie, die stolz auf ihren ältesten Sohn ist.

Harvey nahm am Sonntag an der Talentshow „Autism’s Got Talent“ in Cornawall teil und präsentierte ein Stück am Klavier. Begleitet wurde er von seine Mama Katie Price, die sich für den Auftritt für eine Leopardenhose und Fellschlappen entschieden hatte.

E spielt schon lang Klavier

Für Harvey war es der erste große Auftritt vor Publikum, dementsprechend nervös war der 17-jährige. Er spielt bereits Klavier seit seinem vierten Lebensjahr und fasste im letzten Jahr den Entschluss bei der Talentshow teilzunehmen.

Zu gewinnen gibt es bei der Show nichts, jedoch bekommen die Autisten eine große Aufmerksamkeit und hinterher ein Zertifikat ausgehändigt. Nach dem Auftritt wirkte Harvey erleichtert, klatschte glücklich in die Hände und nahm stolz sein Zertifikat entgegen.

Ein Video von Auftritt postete Katie Price auf ihrem Instagram-Kanal und schrieb: „So stolz auf Harvey, wie er Keyboard gespielt hat letzte Nacht.“