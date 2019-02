Khloe Kardashian bekommt Shitstorm wegen ihrer Nägel

Dienstag, 19. Februar 2019 09:14 Uhr

Khloe Kardashian zeigte, vermutlich ganz ohne Hintergedanken, ein Bild ihrer neu manikürten Nägel und präsentierte lange, rote Krallen. Auf Instagram keine Seltenheit mehr, jedoch reagierte ihre Follower anders als erwartet.

Khloe kassierte einen regelrechten Shitstorm, denn sie ist junge Mutter der kleinen True Thompson und ihre Follower wollen sich nicht vorstellen, wie sie das Baby mit diesen Nägeln wickelt. Eine Followerin schreibt:

Quelle: instagram.com

„Wie kannst du auf deine Tochter aufpassen? Meiner würde längst ein Augapfel fehlen“, eine andere antworte: „Ich denke, sie wird nicht diejenige sein, die die Windeln wechselt. Nicht mit diesen Nägeln.“

Quelle: instagram.com

Es gibt aber auch Fans, die Khloe und ihre Nägel in den Schutz nehmen, sodass in den Kommentaren ein richtiger Streit entfacht. Eine Followerin erklärt: „Als meine Kinder klein waren, hatte ich auch lange Nägel. Ich habe sie nie damit gekratzt. Ich habe sie mit meinem Ehering gekratzt, also kam er ab.“