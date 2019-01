Kim Kardashian bekommt Namens-Vorschläge: Donald oder Wild Wild West

Freitag, 4. Januar 2019 09:40 Uhr

Nachdem die Runde gemacht hat, dass Kim Kardashian und Kanye West anscheinend ihr viertes Kind erwarten, nahmen das zahlreiche Fans zum Anlass, über einen möglichen Babynamen zu spekulieren oder dem Paar einige tolle Vorschläge zu machen.

Auf Twitter wurde zahlreich diskutiert, schließlich ist allseits bekannt, dass Kim und Kanye nicht auf gewöhnliche Namen wie Lisa, Jenny oder Daniel stehen, schließlich heißen ihre Kids North, Saint und Chicago West.

Und ihre Fans waren sehr kreativ und haben tolle Namen in petto. Das sind die vier besten Vorschläge:

Calabasas West

Kim und Kanye, genauso wie der restliche Kardashian/Jenner-Clan wohnt in Calabasas, Kalifornien. Einem Vorort von Los Angeles. Das veranlasste einige Twitter-User dazu zu denken, dass sie ihr Kind Calabasas nennen könnten. Die Abkürzung wäre Cali West. Oder, ganz in alter Kardashian Tradition wird aus dem Namen Kalabasas.

Donald West

Kanye West und Präsident Donald Trump verbindet eine ganz spezielle Beziehung. Das Legendäre Aufeinandertreffen der beiden im Weißen Haus füllte sämtliche mediale Berichterstattungen und es ist kein Geheimnis, dass der Rapper ein großer Befürworter des Politikers ist.

Wild Wild West

Bereits bei der Bekanntgabe, dass Kimyes erste Tochter North West heißen wird, dachten viele an einen schlechten Scherz. Darum halten einige Twitter-User Wild Wild West für einen hervorragenden Namen für das ungeborene Baby.

Drake West

In dem Filmklassiker „Der Pate“ heißt es: „Keep your friends close, but your enemies closer.“ Ganz nach diesem Motto könnte Kanye West sein ungeborenes Kind Drake West nennen, denn er und der kanadische Rapper sind sich absolut spinnefeind.

