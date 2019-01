Kim Kardashian: Hier schaut ihre Bauchweg-Hose hervor

Sonntag, 6. Januar 2019 17:33 Uhr

Kim Kardashian ist stets gestyled und zwängt ihren drallen Körper nahezu täglich in die engsten Kleider und Röcke. Dass auch sie dabei nach hilft ist kein Geheimnis, schließlich geht die Dame nun auch langsam auf die 40 zu.

Nun wurde Kim mit ihrem Mann Kanye West in Miami gesichtet. Beim Verlassen eines Gebäudes trug die dreifache Mutter ein hautenges grau-blaues Kleid mit einem hohen Schlitz an einem Bein. Das Kleid betonte ihre berühmten Kurven und brachten ihr Hinterteil blendend zur Geltung.

Quelle: instagram.com

Jeder trägt Spanx

Dank des langes Beinschlitzes lugte jedoch Kims fleischfarbene Bauchweg-Hose aus dem Kleid hervor und bahnte sich ihren Weg in die Öffentlichkeit.

Quelle: instagram.com

Doch alles halb so wild, fast ganz Hollywood trägt die berühmten Spanx-Hosen, die Fettrollen und Co. beisammen halten und in eine schöne Form drücken. Und nicht nur Frauen mit ein paar Pfunden zu viel tragen die hautfarbenen Formhöschen, auch schlanke Frauen können Spanx getrost tragen. Kim sieht es gelassen, schließlich kann das jedem mal passieren.