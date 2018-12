Kim Kardashian kassiert Shitstorm: North mit Lippenstift

Donnerstag, 27. Dezember 2018 17:14 Uhr

Ich-Darstellerin Kim Kardashian (38) wirbelt mit einem weihnachtlichem Familien-Schnappschuss ordentlich Staub auf. Zu sehen sind darauf Kim selbst, nebst Ehemann Kanye West (41) und den Kindern Saint (3), Chicago (11 Monate) und North (5).

Der Aufreger an diesem Bild: Die kleine North trägt auf diesem Bild knallroten Lippenstift und das spaltet Kim’s Fangemeinde total.

Quelle: instagram.com

„Roter Lippenstift bei einer Fünfjährigen?”, fragt ein Fan ungläubig. Ein anderer kommentierte: „Zu viel Lippenstift für ein kleines Mädchen”.

Doch viele Fans standen auch auf Kim’s Seite. Einer scherzte :„Warum kann dieses kleine Mädchen roten Lippenstift besser auftragen als ich?”. Manch anderer fand: „Nicht dein Kind, also sorg dich nicht darum. Manche kleinen Mädchen tragen eben ab und zu gerne mal ein bisschen Schminke”.

Quelle: instagram.com

Kim nimmt North in Schutz

Später meldete sich Kim via Twitter: „Sie hat ihn sich ausgesucht! Es ist ein besonderer Tag!”. Außerdem kündigte sie an, dass die Farbe die North trug, bald auch in Kim’s Makeup Kollektion erhältlich sein wird. Den Moment wieder perfekt genutzt, Frau Kardashian-West!

Quelle: instagram.com

Es ist nicht das erste Mal, dass man die kleine North mit Make-Up sieht und nicht das erste Mal, dass Kim dafür Gegenwind erhält. Ihre fünfjährige Tochter gab bereits vor ein paar Monaten ihr Laufsteg-Debüt bei der “LOL Doll Kids Fashion Show”.

Außerdem modelte die Kleine Kardashian an der Seite von Mama Kim und Oma Kris Jenner (63) auch bereits für eine Kampagne der Luxus-Modemarke “Fendi”.

Quelle: instagram.com

Alles mit Make-Up und Styling, wovon man halten kann, was man möchte. Dennoch scheint es für North eine Ausnahme darzustellen und keine Regelmäßigkeit zu sein, geschminkt zu werden.