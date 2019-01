Kim Kardashian & Paris Hilton: Wieder beste Freundinnen?

Mittwoch, 2. Januar 2019 12:15 Uhr

Kim Kardashian verbrachte Neujahr mit ihrer alten besten Freundin Paris Hilton. Haben sich die zwei Skandalnudeln wieder angenähert und ziehen bald wieder gemeinsam um die Häuser?

Quelle: instagram.com



Beef herrscht zwischen den zwei Damen auf jeden Fall nicht, sie gratulierten sich auch in der Vergangenheit immer brav zu Geburtstagen und anderen Feiertagen. Doch das wars eigentlich auch. Bis jetzt!

Denn das vergangenen Silvesterfest verbrachten Kim und Paris tatsächlich gemeinsam in Aspen, Colorado. Eine Vielzahl an neuen Bildern postete Kim auf ihrem Instagram-Account und es schien so, als die beiden ordentlich viel Spaß gehabt hätten.

Sie feierten fast wie früher

In Silvesterkleidern und High Heels rasten sie auf einem Plastikschlitten einen Hang herunter und feierten durch die Nacht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton) am Dez 25, 2018 um 4:07 PST

Zugegeben, ganz so wild wie vor 10 Jahren ging es diesmal nicht zu, denn damals waren Paris und Kim die wohl bekanntesten Partygirls in Los Angeles. Wo die eine war, konnte die andere nicht weit sein und eine angesagte Party ließen sie nie ausfallen. Und dann war plötzlich alles vorbei, jede ging ihren eigenen Weg und Kim mauserte sich in den letzten Jahren zu einer echten Stilikone.

Übrigens, bereits Weihnachten sollen Paris und Kim zusammen verbracht haben. Bahnt sich eine neue alte beste Freundschaft an?