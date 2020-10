Kourtney Kardashian will ihn als Präsidenten!

17.10.2020 20:48 Uhr

Kourtney Kardashian rief ihre 100 Millionen Follower dazu auf ihren Schwager Kanye West zu wählen. Dafür hagelte es einen Shitstorm auf Twitter.

Mit dieser Aktion machte sich Kourtney Kardashian (41) nicht viele Freunde. Die Ich-Darstellerin postete ein Bild von sich in ihren Storys, auf dem sie ein Wahlkampf-Merchandise für die angelaufenen Präsidentschaftswahlen in den USA trägt.

Genauer gesagt, trägt sie eine Cap mit der Aufschrift „Vote Kanye“. Fordert die älteste der Kardashian-Schwestern ihre Millionen von Followern damit dazu auf, für ihren Schwager zu stimmen?

Quelle: instagram.com

Es sieht so aus, als würde Kourtney Kardashian tatsächlich Wahlwerbung für Kanye West (43) machen. Und das, obwohl seine eigene Frau Kim Kardashian (39) sich auffällig still gegenüber den politischen Ambitionen ihres Ehemanns verhält.

Man fragt sich allerdings, ob der Post in Wirklichkeit primär dazu dienen soll, das Merchandise des Rappers zu promoten. Die Story enthielt nämlich einen direkten Link zum „Kanye2020“-Store.

Für ihren Post erntete die Millionärin einen sofortigen Shitstorm auf Twitter. Viele der User zeigten sich empört darüber, dass Kourtney Kardashian ihre 100 Millionen Follower tatsächlich dazu aufruft, ihre Stimme an Kanye West zu verschenken.

Ein User schrieb: „So traurig zu sehen, dass du Kanye unterstützt. Eine Stimme für ihn bedeutet eine Stimme für Trump. Ich dachte immer, du wärst die einzige Kardashian-Jenner mit Köpfchen. Da lag ich wohl falsch. Deine Steuervorteile scheinen dir sehr am Herzen zu liegen. Du bist eine Multi-Millionärin ohne Gewissen. Wie schade für deine Kinder und deine Seele.“

How sad 2 c that U support Kanye.A vote 4 him is a vote 4 Trump.I thought U may b the only Kar-Jenner that had some intelligence.I was wrong!U must b enjoying the enormous tax breaks & stimulus checks.U r a multimillionaire w/out a conscience! How sad 4 your children,& your soul! pic.twitter.com/eWoK0DzMNd

— Social Media Guru (@guru_medi) October 16, 2020