Kylie Jenner im süßen Partnerlook mit Stormi

Sonntag, 30. Juni 2019 11:19 Uhr

Kylie Jenner (21) und Tochter Stormi (1) überraschen auf Instagram im süßen Partnerlook. Die kleine Tochter von Kylie und Rapper Travis Scott (28) ist schon so groß geworden und einfach zum Fressen süß.

Quelle: instagram.com

Im Februar 2018 brachte Kylie Jenner klamm und heimlich die kleine Stormi auf die Welt, bis zur Geburt hielt sie die Schwangerschaft geheim. Nun ist Stormi schon fast anderthalb Jahre alt und eine kleine Lady geworden. Auf neuesten Bildern hat sich Kylie für einen süßen Partnerlook mit ihrer Tochter entschieden.

Stormi ist schon so groß

Kylie trägt ein wild gemustertes kurzes Kleid mit Cut-Outs an den Schultern. Für Stormi gibt es die Mini-Version des Kleides und auch sie macht eine gute Figur in dem Dress. Die neuen Bilder kommentierte Kylie mit: „Meine echte beste Freundin“ und „Mein Mädchen ist so groß geworden.“

Quelle: instagram.com

Erst kürzlich kurbelte Kylie die Gerüchteküche an, denn in einem Video, dass auf Khloe Kardashians Geburtstag entstand, hört man eine Stimme, die verdächtig nach Kylies klingt sagen: „Ich bin schwanger.“ Erwartet die Lippenstift-Königin etwa ihr zweites Baby?