Kylie Jenner in Sorge: Stormi musste ins Krankenhaus

Montag, 3. Juni 2019 12:48 Uhr

Schock! Kylie Jenner (21) und ihr Partner Travis Scott (28) waren am vergangenen Sonntag in großer Sorge: Ihre 1-Jährige Tochter Stormi Webster musste nach einem allergischen Schock ins Krankenhaus.

Der Auslöser für den Schock wurde nicht öffentlich bekannt gegeben, allerdings dass alles wieder in bester Ordnung ist. In einer Instagram-Story teilte Kylie Jenner mit und schrieb zu einem Foto von Stormi: “Ich habe den Tag mit meinem Baby im Krankenhaus verbracht.” Sie erklärt auch was dazu geführt hat: “Sie hatte eine allergische Reaktion, ist aber jetzt zu 100% in Ordnung und wir sind zu Hause. Nichts anderes ist wichtig, wenn diese Dinge passieren.“

Quelle: instagram.com

Sie teilt ihre Gefühle mit anderen Müttern

Für die junge Mutter muss es nicht einfach gewesen sein, denn ihre Tochter ist das wichtigste in ihrem Leben. Das schrieb sie unter einem Foto an Muttertag bei Instagram; “Das Beste, was ich je gemacht habe, meine größte Rolle in diesem Leben.”

Umso glücklicher ist Kylie, dass es ihrem kleinen Baby wieder gut geht und teilt ihre Gefühle mit anderen Müttern in solchen Situationen: “Gott segne alle Mütter mit kranken Kindern. Ich sende euch viel Liebe und positive Energie auf eurem Weg.”