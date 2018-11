Kylie Jenner: Kakerlaken-Alarm bei den Kardashians!

Freitag, 16. November 2018 16:18 Uhr

Kylie Jenner (21) veranstaltete am Mittwoch eine Geburtstagsfeier für ihre Nichte Dream Kardashian (2). Davon teilte sie natürlich auch Videos auf Instagram. Was ihr laut “TMZ” dabei entging: In dem kurzen Video versteckte sich eine Kakerlake!

In dem nur einige Sekunden langen Video sollte es eigentlich um die Gaumenfreuden für das Geburtstagskind und seine Gäste gehen. Als sie dann auf eine der dekadenten Geburtstagstorten schwenkte, lief der ungebetene Gast gerade auf der Tortenplatte umher.

Quelle: instagram.com

An dem Kind krabbelt ein Insekt

Aber nicht nur das: Auch unter Dream’s Tüllkleidchen scheint sich eines der sechsfüßigen Insekten zu befinden. Wie sie den Weg in die Hidden Hills Villa gefunden haben weiß man nicht genau. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass sie den opulenten Blumenschmuck der Party als Taxi benutzt haben. Millionen auf dem Konto schützen demnach nicht vor Ungeziefer!

Der Stimmung auf der Party tat dieser Zwischenfall jedoch keinen Abbruch. Die Tochter der Skandalnudeln Blac Chyna (30) und Rob Kardashian (31) hatte einen wundervollen Tag mit ihren sechs Gästen, selbstgebautem Tipi, Feen und vielen Geschenken.