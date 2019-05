Lena Dunham zeigt sich nackt mit tiefgründiger Message

Freitag, 31. Mai 2019 08:55 Uhr

Lena Dunham (33) traut sich was: Die Schauspielerin hat keine Modelmaße, liebt sich und ihren Körper trotzdem. Diese wichtige Botschaft wollte sie an ihre Follower weitergeben und präsentierte mal wieder ein ganz besonderes Bild von sich: splitterfasernackt.

Auf Instagram postete Lena Dunham ein Bild von sich, dass sie nackt und von hinten zeigt. Man sieht, dass sich die Schauspielerin trotz ein paar Wohlfühlpfunden akzeptiert und zu sich steht. Dazu schrieb sie: „Jede negative Einstellung, die dir im Weg steht, ist nur eine Ausrede, um dich selbst noch mehr zu lieben, richtig?“

Sie ruft Aktion ins Leben

Mit ihrem Post will sie ihre Follower dazu animieren, sich selbst zu lieben und fordert sie auf: „Kommentiert unten einen Grund, warum ihr euch selbst liebt. Ich fange an: Ich bin eine nüchterne, verantwortungsvolle Erwachsene, die es immer noch liebt, sich auszuziehen.“

Quelle: instagram.com

Und nicht nur das, Lena Dunham will das nutzen, um direkt einer karitativen Einrichtung zu helfen und fügt hinzu: „Für jeden Kommentar in der nächsten Woche werde ich einen Dollar an Friendly House in Los Angeles spenden, eine Wohneinrichtung für Frauen, die sich von ihrer Drogen- und Alkoholabhängigkeit erholen. Also Leute, fühlt euch frei mit eurem Selbstlob…“