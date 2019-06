Lena Gercke: Heißes Underboob-Foto

Samstag, 29. Juni 2019 20:13 Uhr

Lena Gercke heizte ihren Fans jetzt bei ohnehin hochsommerlichen heißen Temperaturen nur noch mehr ein, als sie am vergangenen Freitag ein Underboob-Pic auf Instagram teilte.

Darauf zu sehen: eine wahnsinnig sexy Lena mit einem viel, viel zu kurzen weißen weißen Top und einem hochgeschnittenen, schmalen Bikinihöschen. Den Fans dürfte bei diesen Aufnahmen der einstigen GNTM-Gewinnerin von 2006 und Moderatorin die Kinnlade runterklappen – und der ein oder anderen hechelt vermutlich in der brütenden Hitze jetzt noch ein bisschen mehr

Quelle: instagram.com

Lena Gercke zeigt ihren Fans in der letzten Zeit immer wieder solche hotten Pics (neben Pärchenfotos mit ihrem Liebsten Dustin Schöne) Auf denen räkelt sie sich entweder mit knappen Bikini-Oberteilen im Sand oder in aufregenden Posen an der Strandpromenade. Offenbar ist die 31-jährige Influencerin absolut im Urlaubsmodus und wir würden sehr gerne mit ihr tauschen.