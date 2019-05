Lena Meyer-Landrut: „Ich bekomme andauernd Kritik“

Montag, 20. Mai 2019 09:04 Uhr

Lena Meyer-Landrut (27) ist Sängerin und Influenerin und weiß wie es ist, ständig Kritik zu kassieren. Egal ob es aktuelle Projekte sind oder einfach nur etwas was sie sagt oder trägt, es gibt immer jemanden, der etwas auszusetzen hat.

Gegenüber RTL sagt sie jetzt, dass sie gelernt hat damit umzugehen: „Ich bekomme andauernd Kritik, für alles mögliche was ich so mache oder nicht mache. Deswegen, das ist vollkommen okay. Das gehört dazu, das gehört zu meinem Job. das gehört anscheinend zu den, was ich in der Öffentlichkeit darstelle.“

Lena kann damit umgehen

Lena Meyer-Landrut kann Hater und konstruktive Kritik trennen und sagt: „Ich glaube, da ist es ganz wichtig für einen selber, dass man das einschätzen kann, was das wirklich mit einem zu tun hat.“

Die Schöne weiß aber auch, dass es Momente gibt, da treffen einen die bösen Kommentare schon: „Wenn es einem selber mal nicht so gut geht, ist es auch einfacher, dass man angeschossen wird. Aber sonst, wenn ich mich in meinem normalen Zustand meines gefestigten klaren Ichs befinde, dann kann das alles ziemlich gut durch mich durch fließen.“