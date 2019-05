Lena Meyer-Landrut: So sexy feiert sie ihren 28. Geburtstag

Freitag, 24. Mai 2019 08:51 Uhr

Lena Meyer-Landrut (28) feierte gestern ihren 28. Geburtstag und flog dazu extra in die Sonne Spaniens. Zuvor kündigte sie auf ihrem Instagram-Kanal bereits an, dass sie die ersten Tage im Jahr frei hat, um ihren Ehrentag zu feiern.

Eigentlich wollte Lena Meyer-Landrut ihren Geburtstag entspannt in Spanien verbringen, dort wurde sie dann jedoch von drei Freundinnen überrascht. Und eine von ihnen ist ebenfalls keine Unbekannte: Charlotte Roche.

Sie wurde überrascht

Nichtsahnend reiste Lena in den wohlverdienten Urlaub und hoffte auf ein paar entspannte Tage. Doch dann die große Überraschung, in ihrer Insta-Story schreibt sie: „Wurde gerade im Urlaub von meinen Freundinnen zum Mädchen Geburtstags Urlaub überrascht.“ Und dann wurde das gemacht, was Mädchen eben so machen: Pool, Bootstour und shoppen.

Dabei entstanden ganz schon sexy Schnappschüsse vom Geburtstagskind, die Lena prompt auf ihrem Instagram-Account postete. Dazu gratulierte sie sich selbst. Auf den neuesten Bildern posiert Lena in einem türkisen knappen Bikini auf einem Boot und zeigt ihre super schmale Taille.