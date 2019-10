Liam Payne und seine Maya: Neues Knutschbild

Britenstar Liam Payne (26) ist frisch verliebt. Seine neue Freundin Maya Herny (19) postete nun mal wieder ein süßes Foto auf Instagram, auf dem die beiden nicht glücklicher wirken könnten. Erst im September machte das frischgebackene Paar die Beziehung offiziell.

Liam Paynes Freundin Maya Henry bot ihren Instagram-Followern nun mal wieder einen Einblick in ihr glückliche Liebesleben. Die beiden sollen sich 2015 während eines Meet-and-Greet- Events von Liams ehemaliger Band „One Direction“ kennen gelernt haben. Im Sommer 2018 wurden die beiden dann erstmals gemeinsam auf Veranstaltungen gesichtet. Kurz zuvor trennte sich der Musiker von seiner Ex Cheryl Tweedy (36), mit der er einen gemeinsamen Sohn (2 Jahre) hat.

Wegen des Kindes soll der 26-Jährige die Beziehung zu dem Model zunächst geheim gehalten haben.

Liam ist ihr dankbar

Vor vier Wochen kommentierte er erstmals ein Instagram-Foto seiner neuen Liebe Maya mit „makellos“. Am 20. September veröffentlichte er dann selbst das erste offizielle Pärchenfoto der beiden und schrieb dazu unter anderem „Danke Maya, dass du mir immer ein Lächeln ins Gesicht zauberst“. Genauso glücklich wirken die Turteltauben auch auf dem aktuellsten Beitrag des Models, auf dem die beiden knutschend auf einer Coach liegen. Bei so viel Liebesglück wird man fast schon neidisch.