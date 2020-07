Lijana und Larissa haben einen Ersatz für Jacky gefunden?

Nach dem Freundschafts-Aus mit Jacky, scheinen Lijana und Larissa den perfekten Ersatz für ihre ehemalige Freundin gefunden zu haben.

Die 15. Staffel von „Germany´s Next Topmodel“ ist seit einigen Monaten vorbei, aber die jungen Frauen arbeiten auch ohne wöchentlichen TV-Auftritt weiterhin fleißig an ihren Modelkarrieren. So auch Lijana Kaggwa (23) und Larissa Neumann (19). Von allen Kandidatinnen waren es diese beiden, die bei der diesjährigen Season für den meisten Gesprächsstoff sorgten.

Wir erinnern uns aber, dass das Duo eigentlich mal ein Trio war. Zu Beginn waren die ehrgeizigen Schönheiten sehr eng mit Gewinner Jacky (21) befreundet. Während der Vorbereitungen für ein Casting kam es dann aber zum großen Zerwürfnis wegen einem Lockenstab. Die Freundschaft zerbrach unter dem Konkurrenzdruck der Show.

Quelle: instagram.com

Leonie ist die neue Jacky

Es scheint nun aber so, als hätten Lijana und Larissa jetzt den perfekten Ersatz für die ausgestoßene Jackie gefunden. Sie posteten ein Bild mit einem rothaarigen Model, dass der GNTM-Gewinnerin zum Verwechseln ähnlich sieht. Zu dem Foto schrieben sie:

„Dieser Planet erscheint uns so groß, mit so vielen Bewohnern und doch trifft man immer die richtigen Menschen in seinem Leben – aus manchen Begegnungen lernt man und an den anderen wächst man. Dieses Trio kam unerwartet. Es war so schön dich kennengelernt zu haben. Du bist so lebensfroh, lieb und inspirierend.“

Quelle: instagram.com

Mit Komplimenten überschüttet wird hier die 16-jährige Leonie aus Berlin. Die Teenagerin arbeitet als Model und Influencerin. Ihrem Instagram-Account folgen bereits 1,4 Millionen Menschen.

Wir sind gespannt, ob das dynamische neue Trio die Medienwelt in Zukunft gemeinsam aufmischen wird.