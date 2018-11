Lindsay Lohan kassiert Korb von Tyga: Sie ist nicht sein Typ

Donnerstag, 22. November 2018 10:32 Uhr

Nachdem Lindsay Lohan ein Bild von Tyga als „Lecker“ kommentierte, entfachte das Gerücht, ob zwischen den Beiden etwas geht.

In seinen Kommentaren feuerten seine Follower Lindsay an, sie solle sich Tyga schnappen, der kommentierte das Geschehen vorerst nicht.

Nun plauderte ein Insider jedoch aus, dass zwischen dem Rapper und der Schauspielerin vermutlich nie etwas laufen würde, sie ist schlicht und einfach nicht sein Typ.

Tyga steht auf andere Frauen

Die Quelle sagte gegenüber „Hollywoodlife“: „Tyga hat einen sehr speziellen Typ-Frau und er ist in keiner Weise interessiert an Lindsay. Er findet sie nicht unattraktiv, aber sie ist nicht die Art Frau, mit der er in einer Beziehung sein möchte.“

Tyga, der zuvor mit Blac Chyna und dann mit Kylie Jenner liiert war, scheint auf den dunklen Typ-Frau zu stehen. Auf der Suche soll er jedoch nicht sein, wie der Insider erklärt: „Aktuell genießt er sein Single-Leben und ist fokussiert darauf, seinen Geburtstag mit all seinen Freunden zu feiern.“