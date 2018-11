Madonna: Familienfoto begeistert das Netz

Samstag, 24. November 2018 22:24 Uhr

So einige Stars ließen es sich natürlich auch dieses Jahr wieder nicht nehmen den US-amerikanischen Feiertag Thanksgiving via sozialer Netzwerke zu zelebrieren. Aber keine tat es wohl auf so süße Weise wie Popqueen Madonna.

Die 60-Jährige postete zum ersten Mal seit langer Zeit ein Foto von all ihren Kindern. Auf dem seltenen Schnappschuss zu sejen: Lourdes, Rocco, David, Mercy, Estere und Stella.

Quelle: instagram.com

Alle Familienmitglieder stehen eng beisammen vor einer Mauer – in Malawi. Familie Ciccone (Madonnas bürgerlicher Name) verbringt Thanksgiving nämlich in diesem Jahr dort. Deswegen schrieb die Sängerin auch unter das tolle Foto: „Happy Thanksgiving from Malawi“. Und weiter:“Ich bin so unglaublich dankbar für meine Kinder, die mir schon Türen geöffnet haben, von denen ich nie glaubte, durch sie hindurch gehen zu können. Ruhm, Reichtum und jede Menge verkaufte Platten können das nicht aufwiegen“. Recht hat sie!

Um dieses glückliche Familienfoto entstehen lassen zu können brauchte es allerdings einen langen, beschwerlichen Weg. Für die Adoption von David Banda kämpfte Madonna zwei, für Mercy James’ Sorgerecht sogar über drei Jahre lang.