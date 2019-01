Mariah Carey im Bikini: So sexy wie schon lang nicht mehr

Samstag, 5. Januar 2019 19:30 Uhr

Mariah Carey sieht auch mit 48 Jahren noch einfach toll aus! Das stellte die Entertainerin eindrucksvoll unter Beweis, indem sie sexy im Bikini posierte.

Das entsprechende Foto wurde während ihres Urlaubs in St. Barth aufgenommen. Es beweist eindeutig, dass die Sängerin immer noch in Top-Form ist.

Fröhlich im Glitzer-Bikini

Carey teilte zwei Fotos auf ihrem Instagram-Profil, auf denen sie zu sehen ist, wie sie in einem sehr knappen pinkfarbenen Bikini am Pool sitzt und zeigt, was sie zu bieten hat. Auch wenn die Pop-Ikone diese Fotos nicht selbst kommentierte, hatte sie ihren Fans bereits einige Tage zuvor mitgeteilt, dass sie in St. Barth den Jahreswechsel feiere.

Quelle: instagram.com

Es sieht ganz so aus, als hätte Mariah dort eine tolle Zeit, und sie scheint sich in ihrem Körper auch richtig wohl zu fühlen.