Max Giesinger steht Lena bei: „Manchmal wünschen Leute den Tod“

Mittwoch, 14. November 2018 16:14 Uhr

Lena Meyer-Landrut (27) postete gestern kommentarlos ein Bild auf ihrem Instagram-Account, dass viele Fragen offenließ.

Auf dem Bild kniet die sehr magere Lena vor einem Spiegel, auf dem mit einem schwarzen Stift ziemlich fiese Dinge stehen: Hässlich und nichts, Du bist eine Schande, Du wirst nie genug sein oder arrogante Göre.

Was hat es mit den Gemeinheiten auf sich? Sind das Sätze, die sich Lena immer und immer wieder anhören muss?

Quelle: instagram.com

Der Sänger Max Giesinger hat Lenas Instagram-Post zu ihren Hasskommentaren als „unfassbar mutig“ bezeichnet. Die 27-Jährige hatte wüste Beschimpfungen, die sie in den sozialen Netzwerken erhalten hatte, auf einen Spiegel geschrieben und sich davor fotografiert. Auch er selbst habe in der Vergangenheit ähnliche Erfahrungen gemacht.

„Ich habe auch reihenweise Hasskommentare gelesen. Manchmal wünschen einem die Leute sogar den Tod“, sagte Giesinger im Gespräch mit dem Radiosender MDR JUMP. Eine solche Reaktion auf seine Musik könne er nicht verstehen. Ins Gesicht hätte ihm so etwas noch niemand gesagt. Die Anonymität in den sozialen Netzwerken mache die Flut an Hasskommentaren überhaupt erst möglich.

Quelle: instagram.com

Ihre Follower stehen hinter Lena

Von ihren Followern gibt es tröstende Worte, wie z.B.: „Hör nicht auf sowas. So wie du bist, bist du super! Die Leute, die sowas von sich geben sind mit sich selber unzufrieden und wollen anderen das Leben schwer machen, weil sie selbst nichts auf die Reihe bekommen. Bleib so wie du bist“, „Stark bleiben und nicht auf Idioten hören“ oder „Einfach reden lassen und nichts drauf geben. Da kommt nur der Neid bei denen hoch die selber nichts geschissen bekommen.“

Quelle: instagram.com

Einer hatte sogar eine Idee, was sie aus dem Bild machen könnte und schreibt: „Hey, lass Dir ein paar passende Texte einfallen und mach ein Albumcover daraus. Das Bild an sich finde ich Mega.“