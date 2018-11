Mel B postet 90er-Bild der Spice Girls: So süß sahen sie aus

Freitag, 23. November 2018 21:12 Uhr

Neues von den Spice Girls: Gestern war Thanksgiving und alles Rang und Namen hatte bedankte sie bei irgendwem oder irgendetwas öffentlich auf Instagram, so auch Mel B.

Die postete ein ziemliches altes und sehr verschwommenes Bild von sich und ihren Bandmitgliedern und schrieb dazu: „Alles was wir wollten war, dass jemand an uns, die Spice Girls, glaubt. Wir wussten, wir haben, was man braucht und viel, viel mehr. Wir brauchten nur eine offene Tür, um unsere Message nach außen zu streuen, wir haben voller Ambitionen gewartet und nie aufgegeben.“

Quelle: instagram.com

Auf dem Bild schauen alle fünf Damen ziemlich traurig in die Kamera und ziehen einen Schmollmund. Vor allem Victoria Beckham ist kaum wieder zu erkennen: kurzer Bob, Solarium-Dauerkarte, Pausbäckchen und Knubbelnase.

Ohne ihre Mama wäre Mel B nicht bei den Spice Girls

Ein weiterer Dank ging an Mel B’s Mama, ihr widmete sie ebenfalls einen Instagram-Post.

Quelle: instagram.com

„Ich sagte meine Mama, ich möchte Tänzerin werden, also kaufte sie mir Tanzschuhe. Ich sagte meiner Mama, ich möchte zu einem Casting für eine Girgroup gehen, sie gab mir das Geld für den Bus und wünschte mir viel Glück. Es ist so wichtig an seine eigenen Kinder zu glauben. Ich sage meinen Mädchen, dass sie alles schaffen können.“