Michael Wendler: Das sagt Ex-Claudia zu den neuen Bildern

Michael Wendler trennte sich 2018 von seiner Frau Claudia Norberg, mit ihr ist er seit 2009 verheiratet und sogar fast 30 Jahre ein Paar mit ihr liiert gewesen.

Damals hieß es, dass aus Liebe Freundschaft geworden war und sich die Eheleute in Freundschaft getrennt hatten. Von Rosenkrieg und Beef keine Spur.

Nun wurde Michael Wendler erstmals nach der Trennung mit einer unbekannten Frau an seiner Seite gesehen, sie besucht ihn in seiner Wahlheimat Florida.

Auch an seine Noch-Ehefrau Claudia sind diese Bilder selbstverständlich nicht vorbeigegangen. „Auch ich habe die aktuellen Bilder aus den Medien von Michael und seiner Begleitung gesehen“, so die 48-jährige.

Es ist für sie ungewohnt

Und sie gibt zu: „Es ist für mich ein ungewohntes Bild meinen Mann in intimer Umarmung mit einer anderen Frau zu sehen. Natürlich kommen viele Emotionen in mir auf, die ich verarbeiten muss. Ich wünsche Michael aber von Herzen, dass er eine neue Liebe findet und glücklich wird.“

Über ihren Ex verliert die Blondine kein schlechtes Wort und sagt: „Michael und ich haben uns in Freundschaft getrennt und bleiben durch das Wichtigste in unserem Leben, unsere wundervolle Tochter Adeline, immer verbunden! Die vielen gemeinsamen Jahre führen auch dazu, dass wir uns weiterhin unterstützen und uns gegenseitig alles Glück der Welt für die Zukunft wünschen.“