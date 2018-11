Miley Cyrus feiert ihren 26. mit Liam Hemsworth

Samstag, 24. November 2018 14:36 Uhr

Herzlichen Glückwunsch, Miley Cyrus! Die Sängerin und Schauspielerin feierte am gestrigen Freitag (23. November) ihren 26. Geburtstag – gemeinsam mit ihrem Freund Liam Hemsworth.

„Avengers“-Star Liam Hemsworth hat seiner Freundin Miley Cyrus via Instagram zum Geburtstag gratuliert; und augenscheinlich hat seine Freundin eine zünftige Party gefeiert, nimmt man das Bild, das Hemsworth dazu gepostet hat, als Grundlage. Dort ist die „Wrecking Ball“-Sängerin zusammen mit ihren Hunden inmitten eines Meeres von Luftballons zu sehen, grinsend wie ein Honigkuchenpferd. Hemsworth schrieb dazu: „Happy Birthday, mein süßes Mädchen. Ich liebe dich mehr als je zuvor. So dankbar, dich in meinem Leben zu haben“

Quelle: instagram.com

Auch Mileys Familie – Mutter Tish Cyrus, Vater Billy Ray Cyrus, Schwester Noah Cyrus und Bruder Trace Cyrus – kamen zum Kuchenessen vorbei.