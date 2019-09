Miley Cyrus kann ihr Handy nicht weg legen – Mutter ist verärgert

Nach der Trennung von Liam Hemsworth (29) genießt Miley Cyrus aktuell ihren Urlaub im US-Bundesstaat Utah. Fast täglich versorgt uns die Sängerin per Instagram mit den neusten Schnappschüssen ihrer Auszeit. Logischerweise verbringt Miley deswegen auch sehr viel Zeit am Handy, anstatt im wahrsten Sinne des Wortes einfach mal abzuschalten. Und genau das ärgerte die Mutter der US-Amerikanerin nun offensichtlich.

Seit Miley mit ihrer Mutter Leticia Cyrus (52) und ihrer Schwester Brandi Cyrus (32) im Urlaub ist, postete die Sängerin auf Instagram bereits über 20 Bilder. Die meisten Schnappschüsse stammen dabei von dem selben Ausflug, doch offensichtlich konnte sich die Musikerin einfach nicht entscheiden, welches Bild ihr davon nun am besten gefällt. Dieses Problem können einige Frauen ja nachvollziehen.

Quelle: instagram.com

Wer viel auf Instagram postet verbringt logischerweise auch viel Zeit am Handy. Und genau darüber ärgerte sich nun offensichtlich Mileys Mutter Leticia. Das teilte die Sängerin per Insta-Story mit. „Meine Mutter nannte das ekelhaft. Draußen ist ein schöner Sonnenuntergang und ich sitze drinnen am Handy um Bilder zu posten“, so die US-Amerikanerin.

Mutter verärgert, Fans besorgt

„Es ist hart wenn man als Erwachsener Ärger von seinen Eltern bekommt…Aber ist es wirklich so schlimm wenn man ein Bild mag und es einfach nur hochladen möchte?“, so Miley. Da dürfte sich die „Hannah-Montana„-Darstellerin mal wieder wie ein Teenager gefühlt haben.

Quelle: instagram.com

Doch zu dem Ärgernis der Mutter mischt sich auch die Besorgnis der Fans. Auf den Fotos wirkt die Künstlern zwar ausgelassen und glücklich. Allerdings zeigt Miley dabei auch ihren erschreckend abgemagerten Körper. Am Bauch zeichnen sich mittlerweile sogar die Rippen der 26-Jährigen ab. „Du brauchst ein Sandwich“, kommentierte deswegen ein Nutzer.

Bleibt zu hoffen, dass die Sängerin wieder mehr isst und dafür weniger Zeit am Handy verbringt.