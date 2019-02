Motsi Mabuse feiert Sechsmonatigen ihrer Tochter

Mittwoch, 6. Februar 2019 14:26 Uhr

Vor sechs Monaten brachte Motsi Mabuse (37) ihre kleine Tochter auf die Welt und das muss gefeiert werden. Auf ihrem Instagram-Account postete die Profi-Tänzerin ein süßes Bild von sich und ihrer Kleinen und fügte emotionale Worte hinzu.

Zu dem süßen schwarz-weiß-Bild schrieb sie: „Alles Gute zum sechs-monatigen, mein Sonnenschein. Du machst uns zu den glücklichsten Menschen auf der Welt. Du hast unsere Welt umgekrempelt, du inspirierst uns, das Beste aus uns herauszuholen. Wir freuen uns auf alles, was noch vor uns liegt.“

Bild ist eine Seltenheit

Das Bild von ihr und ihrer Tochter ist eine echte Seltenheit. Ihr Baby zeigt die Tänzerin nie auf ihrem Instagram-Account und auch diesmal sieht man nicht das Gesicht des kleinen Mädchens.

Quelle: instagram.com

Halb so wild, die Fans freuen sich trotzdem über diesen süßen Schnappschuss. So schreibt ein Follower: „So süß…unsere Babymaus ist gestern auch 6 Monate geworden und sie sind einfach schon so groß und es ist einfach eine unfassbar tolle Zeit.“