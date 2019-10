Newcomer: Das ist Collagen-Genie Jimi Cakmak

Es muss nicht immer nur Schminke und Modezeug sein. Schaut man sich in den sozialen Medien genauer um, fallen einem besonders auf Instagram hier und da tolle Kunstschaffende aller Art auf. Einer von ihnen ist der Jimi Cakmak (24), der mit seiner sehr besonderen Collage-Art auf der Plattform begeistert. Der Mann hat den Blick für die kleinen Dinge und schiebt sie ganz raffiniert mit den großen, bekannteren Sachen zusammen. Was er genau macht und wie er dazu kam erzählte der talentierte Künstler klatsch-tratsch.de.

Jimi ist 24 Jahre jung und wohnt in Augsburg, wo er Medien und Kommunikation studiert, nebenbei ist er im Bereich Social-Media tätig. In seiner Freizeit gibt er sich seiner Leidenschaft zu Filmen und seiner Kunst hin. Zur Kunst gekommen ist er eher zufällig. Vor etwa sechs Monaten habe er spontan die Idee zu einer Collage gehabt, sich an den Laptop gesetzt und einfach drauf los probiert. „Ich war erstaunt von meinem Ergebnis, postete es direkt auf meinem Instagram-Kanal und das Feedback war überraschend gut“, so der junge Künstler. Diese Art der Kunst und das tolle Feedback hätten ihn direkt gepackt, sagte er. „Seitdem bin ich leidenschaftlich am Kreieren neuer Kunstwerke”, so Jimi weiter.

Der Zufall macht’s

Die Teile der Collagen passen so perfekt zueinander, man könnte meinen Jimi würde die Stücke aufeinander abmessen, zusammenschieben und so verändern bis sie passen. Doch nichts da: Was nicht passt, wird auch nicht passend gemacht. „Bis auf die Lichtverhältnisse oder Farbe ist nichts bearbeitet”, bekräftigt der 24-jährige. Aber wie funktioniert es denn dann, solche Collagen zu fertigen? Jimi beschrieb sein Vorgehen so: „Oft sehe ich zufällig etwas, dass mir total gut gefällt und habe dann direkt eine Vision mit was ich das mischen möchte. Dann suche ich mir ein passendes ‘Gegenstück’ und probiere solange herum, bis etwas Cooles dabei herauskommt.“

Quellen für sogenannte „Freestock-Bilder“ sind für ihn beispielsweise Unsplash, Pixabay und Pexels.

Eines seiner persönlichen Lieblingsstücke unter seinen Collagen ist das Werk mit dem Titel ‚Love or Death’. Das Bild mischt eine alt-römische Statue mit einem Bild, dass durch den Kult-Film ‘Leon – Der Profi’ inspiriert ist. „Und da ich ja großer Fan der 90er-Filmkultur bin ist das eines meiner Lieblingsstücke”, so Jimi. Aktuell arbeitet der Student vor allem daran, sich in der Szene einen Namen zu machen, um seine Kunst weltweit verbreiten zu können – alles aber ganz ohne Stress.

„Mir macht das Kreieren von Kunst extrem Spaß, daher ist mein primäres Ziel kreativ zu sein und nicht Millionär zu werden”, sagte Jimi über seine Zukunftspläne.

Zu sehen gibt es die neusten Werke des Newcomers immer auf Instagram auf seinem Account @jimicakmak.

Von Instagram ins Wohnzimmer

Die einzelnen Bilder, die der Filmliebhaber verwendet, sind übrigens gemeinfrei und daher für jedermann zugänglich. Die Bildrechte für die fertigen, von ihm geschaffenen Collagen liegen aber bei Jimi selbst. Das ist vor allem zuletzt wichtig geworden, da immer mehr Menschen Jimi’s Collagen in den eigenen vier Wänden hängen haben wollen und der Augsburger seine Werke nun auch zum Kauf anbietet. „

Fertige Werke, bei denen ich nicht zu 100% die Rechte besitze, werden nicht zum Verkauf angeboten und dienen lediglich der persönlichen Kunstschöpfung“, so der Collage-Künstler. Zu erwerben gibt es die Werke in 50 x 50cm-Maßen über den Künstler persönlich via E-Mail oder seit dem 25. Oktober 2019 auch in seinem eigenen Online-Shop. Wer lieber direkt kaufen möchte, hat im Dezember 2019 auf seiner Ausstellung im Augsburger Kult-Café ,Pow Wow’ die Möglichkeit dazu. „Da kann man sie dann auch vor Ort über mich kaufen”.