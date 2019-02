Pietro Lombardi ist jetzt endlich Millionär

Donnerstag, 31. Januar 2019 12:10 Uhr

Nachdem seine Noch-Ehefrau Sarah erst kürzlich ihre erste Insta-Million feierte, zieht nun Pietro Lombardi nach. Gestern Abend knackte er die eine Millionen Follower auf Instagram und freut sich sehr über diesen Meilenstein.

Für seine Fans hat der Sänger extra eine Spezial-Version von „Phänomenal“ aufgenommen und bedankt sich so bei seinen treuen Fans.

In dem Text heißt es: „Ihr seid Phänomenal, ihr haltet zu mir, egal was ich tu, ihr gebt mir Kraft, Liebe und Mut. Wir haben zusammen geweint und gelacht, ich kann es kaum glauben wir haben es geschafft.“

Alle lieben ihn

Über diesen persönlichen Song freuen sich die Fans natürlich riesig und gratulieren dem Sänger zu diesem Erfolg. Die Meisten lieben an Pietro, dass er trotz seinem Erfolg so herrlich normal und bodenständig geblieben ist.

Quelle: instagram.com

Einer schreibt: „Authentisch. Und was unglaublich ist… ich bekomme eine Gänsehaut nach der anderen, wenn ich deine Videos auf Insta sehe. Noch viel besser als im Studio aufgenommen. Danke dafür“ oder „Bleib so wie Du bist und dreh nicht am Rad wie viele andere die im Rampenlicht stehen.“