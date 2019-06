Pietro Lombardi: Rührende Worte an Alessio zum 4. Geburtstag

Mittwoch, 19. Juni 2019 09:34 Uhr

Alessio (4) geht es gut und er feiert heute auch schon seinen vierten Geburtstag! Von seinem stolzen Papa Pietro Lombardi (27) gab es via Instagram rührende Worte zu seinem Ehrentag, denn es ging dem kleinen Alessio nicht immer so blendend.

Direkt nach der Geburt hatte Alessio keine Atemfunktion, musste von den Ärzten behandelt werden. Auf Instagram erinnert sich Pietro Lombardi an die emotionalen Stunden vor genau vier Jahren zurück: „Der schönste und gleichzeitig schlimmste Tag in meinem Leben, Dein Geburtstag, endlich wars du da mein Schatz wir haben so lange gewartet es war unbeschreiblich dieses schöne Gefühl, bis die Ärzte uns sagten, dass unser kleiner Alessio nicht atmet, so leer habe ich mich noch nie gefühlt ich war wie Tod.“

Das gibt’s zum Geburtstag

Alessio musste direkt nach der Geburt behandelt werden: „Als ich mit dir im Reanimations-Raum war und deinem kleine kalte Hand gehalten habe während 3 Ärzte versuchten Dir zu helfen spürte ich diese krasse Bindung und als du angefangen hast zu atmen, es war unglaublich ich bin so stolz auf dich mein Kämpfer.“

Quelle: instagram.com

Nun geht es Alessio gut und heute feiert er seinen Geburtstag. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung verriet Pietros Ex-Frau Sarah Lombardi, wie sie diesen Tag feiern werden und was Alessio zum Geburtstag bekommt: „Ich möchte ihn auf keinen Fall mit Geschenken überhäufen, sondern eine bleibende Erinnerung schaffen. Er bekommt ein Fahrrad und ich schenke ihm seine erste Geburtstagsparty mit Freunden.“