Pietro Lombardi zum Mützen-Beef: „Das ist die größte Lüge“

Montag, 3. Juni 2019 16:10 Uhr

Pietro Lombardi vs. „ZDF“-Fernsehgarten – der Mützen-Beef geht weiter. Nachdem sich die beliebte TV-Sendung in ihren Instagram-Kommentaren geäußert hatte, pfeffert Pietro nun zurück. Er amüsiert sich sehr über die Auseinandersetzung.

Was war passiert? Pietro Lombardi (26) sollte am Sonntag im Fernsehgarten auftreten (wir berichteten), doch bevor er auf die Bühne gehen sollte, wurde er geben seine heißgeliebte Kappe mit Logo abzusetzen, weil keine offensichtliche Werbung im Fernsehen gezeigt werden soll. Pietro weigerte sich und fuhr wieder nach Hause. In seiner Instagram-Story amüsierte er sich herrlich über den Vorfall und betonte, dass er genau die selbe Mütze vor einem Jahr schon im Fernsehgarten getragen hatte.

„Mit Lügen kommt man nicht weit“

Der Fernsehgarten reagierte in seinen Instagram-Kommentare und verwies auf neue Branding-Regeln und neuen Verträgen. Außerdem sollen sie Pietro angeboten haben, die Logos abzukleben. Pietro erzählt jedoch eine andere Version und sagt bei Instagram:

„So Leute, ich habe das Statement vom ZDF gesehen und die Maskenbildnerin meinte, hat mir angeblich angeboten das hier abzukleben. Und das ist die größte Lüge. Aber der liebe Gott sieht alles. Deshalb schweige ich, weil ich genau weiß was war. Aber ein Sender wie ZDF muss sich da ja irgendwie rausmogeln. Aber mit Lügen kommt man nicht weit.