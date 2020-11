09.11.2020 20:33 Uhr

„Prince Charming“ knutscht gleich mit zwei Männern! Geht er zu weit?

"Prince Charming" Alex möchte herausfinden, welcher der Männer es ernst mit ihm meint und wer nicht und geht mit fünf der Single-Männer aufs Gruppendate. Mit Cowboyhemd und passenden Accessoires geht es zum Rodeo reiten! Wuhu!

Bei den anderen Singles, die um die Gunst von „Prince Charming“ buhlen, herrscht unterdessen Unzufriedenheit über ausbleibende Date-Einladungen. Noch vor und auch während der abendlichen Lip Sync-Night nutzen zwei Männer die Gunst der Stunde und es gibt die ersten Küsse.

Ein heißer Ritt für Prince Charming

Prince Alexander Schäfer möchte innerhalb kurzer Zeit herausfinden, welcher der Männer es ernst mit ihm meint und wer nicht. Über eine Einladung zum nächsten Gruppendate dürfen sich daher Flo, Sascha, Andrea, David und Jan freuen. Ausgestattet mit Cowboyhemd und passenden Accessoires machen sich die Gentlemen auf den Weg – es geht zum Rodeo reiten!

Während die fünf Jungs ihr Können auf dem Bullen beweisen, herrscht in der Villa Unzufriedenheit über ausbleibende Date-Einladungen. Besonders Benedetto ist deprimiert, dass er auch heute wieder nicht zu den Auserwählten gehört.

Der erste Kuss

Andrea gibt während des Gruppendates alles, um Alex‘ Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und legt sich ordentlich ins Zeug. Seine Mühe wird belohnt: Während ihres Einzeldates in der Prince-Villa kommt es nach einer sinnlichen Massage am Pool zum ersten Kuss der Staffel.

Nichtsahnend bereiten sich die verbliebenen Gentlemen indessen auf eine Happy Hour der besonderen Art vor: Heute Abend ist Lip Sync-Night und der Prince bittet die Kandidaten, kleine Performances vorzubereiten. Während Drag DJane Gino voll in seinem Element ist, sind Roman und Benedetto alles andere als begeistert von der heutigen Aufgabe.

Eine schwere Entscheidung

Der Abend endet in einer riesengroßen Party, an dem der Pride-Gedanke eine große Rolle spielt und die schwule Community gefeiert wird. Es entwickelt sich eine emotionale Gesprächsrunde, in der betont wird, dass sich niemand aufgrund seiner Sexualität verstecken sollte.

Ein Gentleman nutzt in einer ruhigen Minute der Lip Sync-Night seine Chance und geht mit Alex auf Tuchfühlung. Prompt fällt der zweite Kuss der Folge. Je mehr sich die Männer öffnen, desto schwerer werden die Entscheidungen für den Prince – doch auch heute muss er sich wieder von ein paar Kandidaten verabschieden. Wer muss am Ende die Villa verlassen?

Galerie

Ist Alex nur zweite Wahl als Prince Charming?

Unterdessen will ein Nachrichten-Portal namens „Promiwood“ aus Produktionskreisen erfahren haben, dass Alexander Schäfer als Prinz nur zweite Wahl war. So soll es ursprünglich einen anderen Prinzen gegeben haben. Dieser soll aber aus unbekannten Gründen abgesprungen sein.

Alex, der bereits als Kandidat gesetzt war, soll daraufhin nachgerückt sein und wurde somit zum Star der zweiten Staffel. Allerdings stellt das für den aktuellen Prince Charming keine leichte Aufgabe da, denn im Vergleich zu seinem Vorgänger Nicolas Puschmann wirkt der Frankfurter für viele Zuschauer zu steif und farblos.

„Prince Charming“, Deutschlands erste schwule Dating-Show, läuft immer Montags ab 22:15 Uhr auf Vox und rund um die Uhr bei TVNOW.