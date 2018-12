Promi-X-Mas (39): Kylie Minogue mit dem neuen Lover unterm Baum

Mittwoch, 26. Dezember 2018 20:19 Uhr

Die Weihnachtsfeiertage neigen sich allmählich dem Ende zu. Alle Promis dürften mittlerweile ihr Essen und ihre Selfies mit und ohne Tannenbaum hochgeladen haben. Eines der süßesten Bilder in dieser Weihnachts-Saison kommt aber definitiv von Kylie Minogue (50).

Beflügelt von der schönsten Zeit des Jahres gab Kylie jetzt ungewohnt tiefe Einblicke in ihr Privatleben, das sie sonst recht geheim hält. So zeigte sie sich in einem sexy Weihnachtselfen-Kostüm eng umschlungen mit ihrem neuen Freund Paul Solomons (43). Dazu schrieb sie angelehnt an Mariah Careys Weihnachtsklassiker: „All I want for Christmas Is You …“ Ach ja?!

Quelle: instagram.com

„Da geht einem das Herz auf“

Der Schnappschuss ist richtig süß und kommt gut bei ihren Fans an, die sich über Kylies Liebesglück freuen. So schreibt ein Fan: „Es ist schön dich so glücklich zu sehen. Da geht einem das Herz auf.“ Ein anderer schreibt: „Du hast es einfach verdient. Ich liebe das Bild von euch beiden.“