Promis im Urlaub: Da sind Jérôme Boateng, Mario Götze & Co. jetzt

Die Fußball-Saison 2018/2019 gehört der Vergangenheit an. So richtig frei hatten unsere Fußballstars seit der Winterpause von Dezember bis Januar nicht mehr. Nun genießen Jerome Boateng (30), Manuel Neuer (33), Mario Götze (27), Mats Hummels (30) und Loris Karius (25) ihre wohlverdienten Ferien. Noch gut eine Woche haben sie dafür Zeit, denn dann beginnt bereits die Vorbereitung für die neue Saison.

Jerome Boateng

Auf Instagram zeigt sich der Weltmeister von 2014 entspannt mit seinen Zwillings-Töchtern Lamia und Soley (8) und schreibt dazu: „Quality time with my angles“. Um fit zu bleiben, trainiert der Bayern-Star auf seinen Insta-Storys, bevor er am Pool einer Ferienvilla entspannt.

Das genaue Ferienziel verschweigt Jerome Boateng (30) seinen Fans, allerdings lassen die Palmen im Hintergrund vermuten, dass sich Jerome Boateng an einem exotischen Ort eine Auszeit gönnt.

Quelle: instagram.com

Manuel Neuer

Unser Nationaltorwart Manuel Neuer (33) scheint ein großer “Game of Thrones”-Fan zu sein. In seiner Instagram-Story lud er gestern ein Video hoch, welches im kroatischen Dubrovnik aufgenommen wurde. Dubrovnik diente der Serie als Schauplatz der legendären Stadt “Königsmund”. Demnach scheint der Fußballer einen Teil seines Urlaubs in Kroatien zu verbringen. Vor fünf Tagen postete Manuel Neuers Frau Nina auf Instagram ein seltenes, privates Foto der beiden.

Vor einer traumhaften Kulisse mit Meer und Inseln im Hintergrund, haben die beiden eine Radtour unternommen. Manuel Neuer und seine Nina sind seit zwei Jahren verheiratet.

Quelle: instagram.com

Mario Götze

Nachdem Mario Götze (27) mit seinem Verein Borussia Dortmund die nur Meisterschaft knapp verpasste, tourte der Fußball-Star zunächst mit seiner Frau Ann-Kathrin (29) durch die USA. Dabei besuchten die beiden unter anderem Los Angeles und New York.

Nach einem kurzen Abstecher nach Mailand, sind Mario und Ann-Kathrin Götze mittlerweile nach Mallorca weitergereist. Dort haben sich die beiden am Mittwoch das Ja-Wort und feierten eine romantische Hochzeit.

Quelle: instagram.com

Mats Hummels

Mats Hummels (30) feierte am Sonntag den vierten Hochzeitstag mit seiner Frau Cathy Hummels (31) in Miami. Nachdem die beiden zunächst die Sonne am Pool genossen, putze sich das Paar zur Feier des Tages am Abend richtig heraus. Mats Hummels wechselt in der kommenden Saison vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund, wo er bereits bis 2016 spielte.

Quelle: instagram.com

Loris Karius

Der deutsche Torwart Loris Karius (25), der aktuell bei Besiktas Istanbul unter Vertrag steht, genoss vor zwei Wochen zunächst einen Liebesurlaub mit seiner Freundin Sophia Thomalla (29). Er und das Model schipperten entspannt mit dem Boot vor der griechischen Insel Mykonos entlang. Die beiden sind seit Ende 2018 ein Paar. Mittlerweile ist der gebürtige Schwabe nach Los Angeles weitergereist, wie er über Instagram mitteilte.

Quelle: instagram.com