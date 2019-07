Promis im Urlaub: Selena Gomez super sexy in Mexiko

Dienstag, 2. Juli 2019 19:00 Uhr

Selena Gomez (26) genießt aktuell ein paar freie Tage in Mexiko, um dort den Junggesellen-Abschied ihrer Cousine zu feiern. Gemeinsam mit ihren Freundinnen gönnt sie sich einen ausgiebigen Mädelstrip, inklusive Sightseeing und Sonnenbaden.

Quelle: instagram.com

Selena Gomez und ihre Freundinnen stiegen im luxuriösen Four Seasons in Punta Mita ab, um den Junggesellinnen-Abschied ihrer Cousine Priscilla DeLeon zu feiern. Eine Quelle berichtet gegenüber „E News“: „Die Gruppe hat viel Zeit am Pool verbracht und haben einige Exkursionen in der Umgebung gemacht. An einem Tag haben sie Quads gemietet, fuhren durch den Dschungel, auf die Spitze eines Berges.“

Quelle: instagram.com

So sexy wie nie

Weiter erzählt der Insider: „Die Mädchen hingen ab, unterhielten sich und hatten Spaß. Am Nachmittag holten sie Stand-Up-Paddleboards aus der Strandhütte und Selena paddelte problemlos durch die Bucht. Sie ging auf die Knie, stand aber schnell auf, sie konnte das echt gut.“

Quelle: instagram.com

Theresa Mingus, eine Freundin von Selena und Gründerin der Beachwear-Firma „Krahs“ postete Fotos der Schauspielerin, in einem super sexy roten Badeanzug. Selena posierte in dem Einteiler am Strand und im Wasser wie ein Profi. Wer war nochmal Pamela Anderson?

Auch die angehende Braut postete Bilder von ihrem Mädels-Trip, vom Strand, aus der Stadt und beim Relaxen. Scheint ein gelungener Mexiko-Trip gewesen zu sein…

Quelle: instagram.com