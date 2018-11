Rihanna als sexy Santa: Sie hofft auf Reaktion von Chris Brown

Freitag, 23. November 2018 13:39 Uhr

Uhlala, Rihanna zeigt sich mal wieder super sexy auf ihrem Instagram-Account und promotet ihre neue Wäsche-Kollektion.

Passend zur kommenden Kuschel-Jahreszeit hat Rihanna für ihre Kollektion „SavageXFenty“ ein Weihnachts-Wäsche-Set auf den Markt gebracht und sie ließ es sich natürlich nicht nehmen, es selbst überzustreifen und die Werbetrommel zu rühren.

Auf den neuesten Bildern liegt Rihanna in einem schwarz-roten Höschen im Bett, trägt lange schwarte Samthandschuhe und schaut verführerisch in die Kamera. Wer würde da nein sagen, wenn Rihanna so unterm Weihnachtsbaum liegen würde.

Quelle: instagram.com

Werden ihre Ex-Freunde darauf reagieren?

Ein Insider plauderte nun aus, dass Rihanna mit den sexy Bildern noch etwas anderes in Bewegung setzen wollte, als nur ihre Kollektion zu bewerben.

Quelle: instagram.com

Sie hofft das ihre Ex-Verflossenen Chris Brown und Drake sich bei diesen heißen Bildern grün und blau ärgern, so der Insider gegenüber „Hollywoodlife“: „Sie freut sich darüber, dass sie (ihre Ex-Freunde) von ihren sexy Lingerie-Bildern angeturnt werden.“