Ruth Moschner über sexuelle Belästigung auf Instagram

Samstag, 1. Juni 2019 08:50 Uhr

Am Samstag ist Ruth Moschner (43) zu Gast in Barbara Schönebergers (45) Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“. Dort spricht sie offen über sexuelle Belästigung über Social Media-Kanäle wie Instagram und wie sie sich dagegen zur Wehr setzt.

Ruth Moschner bekommt via Instagram täglich zweideutige Angebote und Bilder zugeschickt, wie sie im Gespräch mit Barbara Schöneberger berichtet. Das will sie sich nicht weiter gefallen lassen und erklärt: „Ich habe jetzt eine Geschichte ins Leben gerufen: den Fahr zur Höhle-Award. Da werden diese Leute dann in unregelmäßigen Abständen ausgezeichnet. Und meine Follower können dann über Kommentare, die besonders sexistisch sind, abstimmen.“

Moschner-Fans sind auch dazu aufgerufen, eigene Vorschläge zur Nominierung einzubringen. Denn die Moderatorin weiß: In Sachen sexueller Belästigung auf Social Media-Kanälen ist sie nicht allein.

Alles Anonym

Für sie ist es Zeit, den Stalkern den Kampf anzusagen. „Das sind offenbar Menschen, die keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Und sie wissen nicht, wie man mit Frauen umgeht. Deswegen denke ich mir, die sollen einfach zurück in die Höhle.“

Die „Gewinner“ des Awards müssen sich allerdings keine Sorgen machen – sie bleiben anonym. „Das Gesetz will es so“, schreibt Moschner auf Instagram. „Es reicht ja, wenn unsere weiblichen Persönlichkeitsrechte verletzt werden.“

