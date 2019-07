Sarah Lombardi wehrt sich gegen Bodyshaming-Kommentare

Mittwoch, 31. Juli 2019 15:37 Uhr

Sarah Lombardi (26) ist es gewohnt, auch mal böse Kommentare bei Instagram und Co. zu bekommen und meist versucht sie diese einfach zu ignorieren, doch diesmal konnte die Sängerin nicht an sich halten. Sie wehrte sich nun mit ehrlichen Worten in ihrer Insta-Story.

Diesmal Grund für Ärger waren ihre Brüste, es hagelte fiese Kommentare, wie z.B.: „Wenn die Titten mehr hängen als der Sack eines alten Mannes.“ Bei solchen fiesen Nachrichten konnte Sarah Lombardi einfach nicht mehr ruhig bleiben.

„Du bist perfekt“

Sie schreibt: „Ihr wisst, normalerweise äußere ich mich zu solchen Dingen erst überhaupt nicht aber hierzu möchte ich gern etwas sagen. Ich bin mittlerweile eine 26 Jahre alte, selbstbewusste Frau und Mama eines vierjährigen Sohnes, die zu sich und ihrem Körper steht. Eine Frau, die dazu steht, dass eine Schwangerschaft NATÜRLICH den Körper verändert und die sich genau so akzeptiert, ohne bestimmte Dinge verändern zu wollen.“

Quelle: instagram.com

Sarah merkt an, dass gerade junge Mädchen durch solche Kommentare unsicher werden: „Genau deshalb fühlen sich immer mehr junge Mädchen unwohl und unsicher in ihrem Körper und glauben, der ,perfekten Frau’ nicht gerecht werden zu können. Du bist perfekt, indem du unperfekt bist. Und ich bin es auch.“

Ehrliche und wahre Worte von Sarah…