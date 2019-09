Schweighöfer schneidet Freundin die Haare: Das ist das Ergebnis

Matthias Schweighöfer (38) und Ruby O. Fee (23) sind seit einigen Monaten ein Paar. Private Einblicke der beiden gibt es eher selten, doch nun posteten Matthias und Ruby ein neues Bild der Schauspielerin: Sie trägt die Haare nun zu einem Bob

Doch das Besondere: Matthias Schweighöfer hat seiner Freundin die neue Frisur verpasst. Ruby O. Fee schrieb dazu auf Instagram: „Mein Freund hat mir die Haare geschnitten (ich hab kurz geweint) dann hat er ein Foto gemacht. Das kam dabei raus What do you think ? By the super sexy Möchtegern Fotograf.“

Neue Kamera

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Falls es mit der Schauspielkarriere nicht mehr läuft, konnte Schweighöfer also auch Friseur werden. Oder auch Fotograf, denn er verriet, dass er sich eine neue Kamera gekauft hat und nun die Fotografie für sich entdeckt hat.

Auf Instagram schreibt er: „Ne Kamera gekauft. Fotos gemacht. Erster Test. Neues Hobby: Fotografie.“ Eins muss man dem Schauspieler lassen, sowohl mit der Haarschneideschere, als auch mit der Fotokamera kann er umgehen.