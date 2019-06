Selena Gomez macht Politik: Zustimmung und Empörung

Sonntag, 30. Juni 2019 17:59 Uhr

Selena Gomez (26) äußerte sich kürzlich darüber, wie Migrantenkinder in den Auffanglagern an der Grenze von Mexiko zu den USA behandelt werden. Die Schauspielerin nutzte dafür, wie auch schon viele andere Prominente, die sozialen Medien, um die Bedingungen der Einrichtungen zu verurteilen. Sie bezeichnet sie als „unmenschlich“.

„Kinder in Käfigen! Schlafen auf Betonböden mit Aluminiumdecken! Kein Zugang zu einfachen grundlegenden Dingen! Wie kann sowas sein???“ schrieb Gomez am Samstag auf Instagram und versah ihren Text mit einem Schwarzweißfoto von sich selbst. „Es ist absolut unmenschlich, jemanden so zu behandeln, geschweige denn Kinder“, fuhr sie fort. „Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was sie durchmachen. Wir müssen schaffen, dass es endlich aufhört! Schweigt nicht zu dieser Menschenrechtsfrage – bitte setzt euch ein und ruft bei den Menschenrechtsbeauftragten an!“

„Du kennst die Fakten gar nicht“

Einige Fans von Selena Gomez sprachen ihr sofort zu und unterstützten die 26-Jährige mit Kommentaren. „So schrecklich. Amerika sollte sich schämen. Wir wissen es besser und müssen es besser machen. Danke Sel, dass du dich darum kümmerst!“ schrieb ein Fan.

„Eine Frau mit Macht, die weiß, wie man sich für eine bessere Veränderung einsetzt, wird auch Königin genannt“ fügte ein anderer User hinzu. Andere stimmten ihren Ansichten zu dem kontroversen Thema nicht zu. „Unglücklicherweise kennst du die Fakten nicht – Obama hat die Käfige aufgestellt und Trump versucht, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten. Ruf also lieber die demokratischen Kongressabgeordneten an, anstatt deine Menschenrechtsbeauftragten“, schrieb jemand.

Follower empört

Ein Follower kommentierte: „Ich bin so krank und müde von all den Millionärs-Prominenten, die sich aufrichtig für die Unterstützung von illegalen Immigranten einsetzen. Wenn ihr euch alle so schlecht fühlt, warum geht ihr dann nicht alle dorthin und bringt diese Illegalen bei euch unter. Öffnet eure Türen für sie und begrüßt sie mit offenen Armen. Füttert sie, bildet sie aus, bietet ihnen eine kostenlose Krankenversicherung. Geht los!“ Ein anderer kommentierte: „Bitte bleib beim Modeln und Schauspielern. Du beendest deine Karriere zu diesem Zeitpunkt“.

Laut der Webiste „TooFab“ besuchten in der vergangenen Woche verschiedene Anwälte und ein staatlich geprüfter Arzt die Grenzschutzlager in Clint und McAllen, Texas. Der Arzt erklärte gegenüber „ABC News“, dass die Art und Weise, wie die Kinder behandelt werden, so streng geworden sei, dass die Lager mit „Foltereinrichtungen“ vergleichbar seien und sich „schlimmer anfühlen als Gefängnis“.Kinder sollen auf Betonböden schlafen, kein Zugang zu Seife oder grundlegender Hygiene haben und es sollen extrem kalte Temperaturen herrschen.