Shirin David: So viel haben ihre Beauty-OPs gekostet

Dienstag, 6. November 2018 12:26 Uhr

Shirin David ist bekennender Fan von Schönheitsoperationen und hat schon den ein oder anderen Cent für ihren Körper ausgegeben.

Die Blondine macht auch absolut kein Geheimnis daraus und steht offen dazu sich Näschen und Co. verschönert zu haben. Nun veröffentlichte sie ein Video auf YouTube, in dem so Fragen ihrer Fans beantwortet. Auf die Frage, wie teuer ihre gesamten Beauty-Eingriffe waren, muss Shirin erst einmal überlegen. Sie nimmt sich einen Taschenrechner zur Hilfe und rechnet und rechnet und rechnet.

Quelle: instagram.com

Bereits jetzt lässt sich vermuten, dass da ein ordentliches Sümmchen zusammen kommt. Dann erklärt sie: „Wir liegen ungefähr bei 75.000 Euro.“ Hui…

Das war nicht die gesamte summe

Shirin David ist sich aber auch sicher, dass sie den ein oder anderen Eingriff vergessen hat und zu den 75.000 Euro noch einiges dazu kommt.

Quelle: instagram.com

Ihre Fans sind begeistert von ihrer Offenheit, schließlich versuchen immer noch einige Influencer- und Promi-Damen ihre Schönheitseingriffe zu vertuschen.

Dennoch hagelte es auch Kritik, denn eigentlich hätte Shirin diese Operation gar nicht nötig gehabt.