So peinlich macht sich Tyga an Zendaya ran

Kylie Jenner versinkt vor Scham womöglich gerade wahrscheinlich im Erdboden. Ihr Ex-Freund Tyga machte sich auf Instagram extrem peinlich an Schauspielerin Zendaya ran.

Es ist kaum zu glauben, was für ein übersteigertes Selbstbewusstsein Tyga (30) zu besitzen scheint. Der Rapper hält sich anscheinend selbst für eine ganz große Nummer. Dabei hatte er, wenn man ganz ehrlich ist, einen Hit. Und „Rack City“ liegt inzwischen auch schon zehn Jahre zurück.

Lange Zeit blieb er lediglich durch seine Beziehung zu Kylie Jenner (22) im Fokus der Öffentlichkeit. Während die Musikkarriere zunehmend erlahmte, sich sein Konto leerte, die Schulden sich aber häuften, kaufte sich der Rapper immer noch ein neues Luxusauto nach dem anderen.

Tyga: Urlaubsangebot an Zendaya

Dieser realitätsferne Größenwahn zeigt sich nun in seinem Annährungsversuch an Zendaya (23). Die Schauspielerin gehört zu den angesagtesten, coolsten und modischten Frauen in Hollywood. Zudem datet sie aktuell ihren „Euphoria“-Kollegen Jacob Elordi (22).

Tyga scheint das nicht weiter zu stören. Er fragte seine Fans auf Instagram, mit wem sie gerne mal in den Urlaub fahren würden, wobei Urlaub an dieser Stelle als Synonym für Sex verstanden werden kann. Der Musiker selbst beantwortete seine eigene Frage zugleich mit Zendaya.

Die User auf Instagram gingen nicht weiter auf die Frage ein, sondern bombardierten den Post mit Kommentaren wie „Bleib weg von ihr“ oder „Er lügt sich selbst was vor. Zendaya ist Top-Liga“.

Tyga: Nur Promo-Flirt mit Zendaya?

Der Flirtversuch sollte aber nicht nur einen Kontakt zu den schönen Überfliegerin herstellen, er diente auch der Promo zu Tygas neuer Single „Vacation“. Der Track erschien Mitte Juni.

Große Überraschung – bisher hat Zendaya noch nicht auf die Urlaubseinladung von Tyga reagiert. Vielleicht klappt es ja wenigstens mit einem Platz in den Charts für den Musiker.