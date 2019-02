Sophia Vegas hat schon 12 Kilo abgenommen

Mittwoch, 27. Februar 2019 10:37 Uhr

Sophia Vegas hat einen straffen Zeitplan für ihre Figur. Die 31-Jährige brachte am 3. Februar ihr erstes Kind auf die Welt. Nun machen sich ihre Fans große Sorgen um ihren den schnellen Gewichtsverlust und ihre weiteren Pläne.

„Ich genieße einfach meine Auszeit mit der kleinen Amanda. Ich kriege momentan überhaupt nichts im Haushalt gebacken, weil ich die ganze Zeit nur kuschle“, erzählte Sophia Vegas kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Quelle: instagram.com

Allerdings trübt eine Sache ihre Mutterfreude gewaltig: ihre lästigen Babypfunde. Darum hat die Ex-Frau von Bert Wollersheim schon kurz nach der Geburt mit einer Diät gestartet. „Ich hab schon 20 Pfund verloren, das sind ungefähr 12 Kilo. Direkt nach der Geburt. Die Ärzte haben gesagt, dass es krass ist“, berichtete sie.

In drei Wochen geht es zum Beauty-Doc

„Von nichts kommt nichts. Figurmäßig fühle ich mich besser. Ich werde an den nächsten 30 Pfund arbeiten. In vier Wochen muss ich zum Doc. Bis dahin habe ich mir 30 Pfund vorgenommen“, so die einstige ‚Promi Big Brother‘-Kandidatin weiter.

Quelle: instagram.com

Erst vor kurzem kündigte Sophia an, dass sie zusätzlich eine Schönheits-OP geplant hat. „Ich werde mich definitiv unters Messer legen. Es heißt ja nicht, dass ich mich in meinem Körper nicht wohlfühlen darf, nur weil ich ein Baby habe“, erklärte sie in einem Interview mit RTL.