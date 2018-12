Stefanie Giesinger: Schwanger?

Montag, 31. Dezember 2018 13:20 Uhr

Stefanie Giesinger ist seit fast drei Jahren mit ihrem Freund Marcus Butler liiert und postet hin und wieder süße Schnappschüsse mit ihrem Liebsten.

Nun postete sie auf ihrem Instagram-Account ein ziemlich verdächtiges Bild. Marcus legt liebevoll die Hand auf Stefanies Bauch und die zwei schauen verliebt an. Bekommt Stefanie etwa ihr erstes Kind?

Doch alles nur ein Gag, zu dem Bild schrieb das Model: „Leute, so aufgeregt euch mitzuteilen, wir haben einen Weihnachtsbauch.“ Einige ihrer Follower fanden Scherz ziemlich lustig, andere wiederum nicht.

Sie kassiert Shitstorm

Einige ihrer Follower fanden ihren Scherz allerdings nicht so lustig, so schreibt ein Fan: „Du bist für viele Menschen ein Vorbild und solltest solche Posts überdenken. Da ist nicht der Ansatz eines Bauches zu sehen und du beleidigst somit andere Menschen, die wirkliche Figurprobleme haben. Wenn man schon andere dazu ermutigt zufrieden mit sich selbst zu sein, sollte man selbst ehrlich für seine „Follower“ sein und wenn du wirklich der Meinung bist das sei ein Bäuchlein, solltest du an deiner Realität arbeiten.“

Es gab aber auch Follower die Stefanie in den Schutz nahmen und schrieben: „Anstatt sich über Steffis Witz aufzuregen und zu sagen, dass die ganzen kleinen Mädchen sich jetzt schlecht fühlen, sollte man sich mal fragen, ob kleine Mädchen überhaupt Instagram brauchen. Man muss doch jetzt nicht nur das machen, was auch junge Mädchen wirklich sehen dürfen.“