Straßensperrung für Seelöwen in Neuseeland

15.01.2021 14:09 Uhr

Das ist Tierliebe: Weil eine Seelöwin ihre Kindern in der Nähe einer befahrenen Straße ihre Kinder bekommen hat, wird die besagte Straße von der Verwaltung einer neuseeländischen Stadt für einen Monat gesperrt.

Die Tierliebe der Stadtverwaltung von Dunedin in Neuseeland hat weltweit Begeisterung hervorgerufen. Zum Schutz einer Seelöwin und ihres vergangene Woche geborenen Jungen werde eine Küstenstraße für einen Monat komplett für den Autoverkehr gesperrt.

We’ve closed John Wilson Ocean Drive to cars for a month to help a sea lion and her pup cross the road safely. They've made a home at the golf course and mum is crossing the road to get to the beach. You can still visit by foot or bike, but stay 20m away and keep dogs on lead. pic.twitter.com/y1MkiRWXi0

— Dunedin City Council (@DnCityCouncil) January 11, 2021