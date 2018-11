Vanessa Mai: Seltener Anblick – hier knutscht sie ihren Mann

Donnerstag, 15. November 2018 09:15 Uhr

Auf ihren Instagram-Account rückt Vanessa Mai am liebsten sich und ihren, oftmals unbekleideten, Körper ins Rampenlicht. Privates zeigt sie so gut wie nie. Bis jetzt!

Mit ihrem Mann Andreas Ferber flittert die Sängerin aktuell auf den Malediven und versorgte ihre Fans schon mit zahlreichen Urlaubsbildern: Vanessa im Badeanzug im Meer, Vanessa ohne Badeanzug im Meer, Vanessa in Unterwäsche im Bett…

Quelle: instagram.com

Vanessa zeigt sonst wenig aus ihrem Privatleben

Nun aber teilte sie ein sehr seltenes Bild von sich und ihrem Mann, innig knutschend im Sand liegend. Die Fans sind begeistert, freuen sich über so einen privaten Moment auf Vanessas Instagram-Account.

Quelle: instagram.com

Es gibt aber natürlich auch wieder Fans, die etwas auszusetzen haben, regelrecht wütend sind. So schrieb einer: „Sorry, du hast dich so verändert, dass ich nicht mehr Im MAITEAM bin sorry, ich kann dich gerade nicht mehr leiden. Aber deine Musik ist immer noch mega, nur deine Art nicht mehr!“ Ups, ziemlich harte Worte von diesem eingefleischten Fan.