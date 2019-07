Vanessa Mai: So süß bedankt sie sich bei ihren Fans

Montag, 15. Juli 2019 11:35 Uhr

Vanessa Mai dankt ihren Fans für ihre Verbindung zu ihr. Die 27-Jährige hat eine Menge Talente. Sie kann nicht nur singen, sondern auch hervorragend tanzen, wie sie regelmäßig in ihren Musikvideos und bei ihrer Teilnahme bei ‚Let’s Dance‚ im Jahr 2017 unter Beweis stellte.

Erst in dieser Woche verriet sie außerdem, dass sie bald ihr Debüt als Schauspielerin feiern wird. Ihre größte Passion wird aber die Musik bleiben. Das machte sie jetzt in einem Instagram-Post deutlich, den sie laut ‘Mix1’ ihren Fans widmete: „Ja, jetzt wird es kitschig, aber es ist mir ein großes Anliegen, diese Worte an euch zu richten. Das hier geht an alle, die mich so lieben, wie ich bin und denen ich zu verdanken habe, dass ich sein darf, wie ich bin.“

Die Vorfreude ist groß

Und weiter: „Ab nächster Woche werde ich wieder mit meiner Band auf der Bühne stehen und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue! Bei euch zu sein, einen Abend mit euch und meiner Musik zu verbringen, ist das Bedeutendste für mich. Neben allen großartigen Chancen, die ich wahrnehmen darf, ist die Essenz, meine Passion, mein Leben die Bühne und die Verbindung zu euch! (…) Ich liebe euch!“

Vor ein paar Tagen hatte das Schlagersternchen verraten, dass es in dem ARD-Drama ‘Nur mit dir zusammen’ die Hauptrolle einer aufstrebenden Sängerin spielen wird, die kurz vor dem großen Durchbruch eine erschreckende Diagnose bekommt. ‚Tatort‚-Star Axel Prahl spielt den Vater von Vanessas Figur.

Auf Instagram entschuldigte sich die Musikerin bei ihren Fans und schrieb über das Projekt: „Es wird ein ganz berührender Musikfilm!“