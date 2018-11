Will Smith & Lewis Hamilton: Ihre Fesselspielchen werden zum Internethit

Dienstag, 27. November 2018 19:47 Uhr

Das Internet amüsiert sich gerade königlich über diese zwei Herren hier: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (33) und Will Smith (50) landen einen Internethit.

Diese zwei Herren verstehen sich einfach blendend: Der letzte Streich von Lewis Hamilton und Will Smith wird gerade zu einem viralen Internethit. Zu sehen gibt es im Clip die beiden Herren kurz vor dem Grand Prix in Abu Dhabi.

Will Smith erfüllt sich einen Traum

Dabei fessel Will seinen Kumpel Lewis in dessen Umkleide mit den Worten „Du bist schwarz, ich bin schwarz, keiner wird den Unterschied feststellen“, an einen Stuhl, um dann selbst das große Rennen zu fahren. Das sei ein Kindheitswunsch von ihm gewesen, so Will. Der Internetgemeinde gefällt es: Der lustige Clip wurde schon millionenfach geklickt.

Quelle: instagram.com

Wer sich übrigens tatsächlich auch für den Sport dahinter interessiert: Hamilton konnte das Abschlussrennen in Abu Dhabi für sich entscheiden. Vielleicht hat ihm das Treffen mit dem „Prince of Bel Air“-Star noch zusätzlich eine Extraportion Glück gebracht …