27.09.2020 18:18 Uhr

Annemarie Eilfeld über das Sommerhaus, ihr Image und Trash-TV

In der aktuellen Staffel vom "Sommerhaus der Stars" geht es Woche für Woche heiß her und Schlager-Sternchen Annemarie Eilfeld ist mitten im Geschehen. Eigentlich hatte sie im letzten Jahr noch erklärt, dass sie wenig Interesse an solchen Formaten hat.

Diesen Sommer ist sie gleich in zwei verschiedenen Trash-TV-Sendungen. Klatsch-tratsch.de sprach mit der Blondine über ihre Erfahrungen im Sommerhaus und ihr ewiges Zicken-Image aus DSDS-Zeiten.

Wie war die Zeit im Sommerhaus für dich?

Wir hatten eine tolle Zeit da, wir haben dort so viel miteinander gelacht und finden es schade, dass der Zuschauer das nicht zu sehen bekommt.

Mit welchem Paar habt euch am besten verstanden?

Eigentlich ist die Frage umgedreht besser, mit welchem Paar wir uns nicht verstanden haben, das waren nur Diana und Michael und Eva und Chris, das hatte definitiv berechtigte Gründe und wir haben trotzdem versucht anständig mit einander umzugehen.

Sind tiefe Freundschaften entstanden?

Für mein Gefühl würde ich sagen: Ja! Es gibt Kandidaten, die mir sehr ans Herz gewachsen sind.

Wie zufrieden bist du mit deiner Darstellung in der Sendung?

Im „Sommerhaus“ hatten wir kein Radio, TV, keine Uhr, keine Musik, nichts und ich wurde oft von den anderen Bewohnern gebeten „doch mal dies und das zu singen“. Es war keinesfalls so, dass ich meinen Gesang da jemanden „aufgezwungen“ hätte…

Ich freue mich darüber, wenn ich mit meiner Stimme ein bisschen Unterhaltung und Spaß bringen kann. Es ist nun mal auch einfach mein Beruf und jeder, der mit seiner Stimme arbeitet, wird das kennen, dass man das nicht wochenlang einschlafen lassen darf/kann.

Du hast wiederholt in der Presse darüber gesprochen, dass dich dein DSDS-Zicken-Image von damals bis heute verfolgt. Hast du das Gefühl, dass du durch die Formate, in denen man dich diesen Sommer sehen konnte, etwas daran ändern konntest?

Zumindest habe ich es gehofft. Es läuft auch bis jetzt ziemlich gut. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass eine Kandidatin wie Diana, die mir ein paar Tage vorher noch in die Arme gefallen ist und gesagt hat, wie toll sie mich schon seit DSDS findet, und wie ungerecht das damals doch alles war, dann plötzlich diejenige ist, die über 11 Jahre alte Märchen benutzt, um andere Bewohner gegen mich aufzustacheln. Das hat mich enttäuscht und sehr traurig gemacht.

Gab es nach der Show eine Aussprache mit Diana?

Nein.

Du hattest im letzten Jahr gesagt, dass du nie am Sommerhaus mitmachen würdest. Wie kam es zu diesem Sinneswandel?

Das muss ich kurz berichtigen: dass Wir ausdrücklich gesagt haben, uns fehlt die Zeit für solche Formate. Bis „Corona“ war mein Kalender immer prall gefüllt. Ich hätte für so ein Format mindestens zehn Konzerte absagen müssen und das bringe ich nicht übers Herz. Das hat sich ja in diesem Jahr erübrigt.

Was hat dir besser gefallen: „Sommerhaus der Stars“ oder „Kampf der Realitystars„?

Ehrlicherweise hat mir das „Sommerhaus“ besser gefallen, weil ich Tim dabei hatte. Da war es mit dem Heimweh nicht ganz so schlimm. Außerdem fand ich die Spiele zwar hart und teilweise sehr schlimm für mich und meine Höhenangst, aber trotzdem war es toll sich selbst mal so aus der Reserve zu locken.