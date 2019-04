„DSDS“-Alicia-Awa: „Ich möchte für meine Musik gefeiert werden“

Samstag, 27. April 2019 15:20 Uhr

Alicia-Awa Beissert (21) Studentin aus Bochum steht am Samstag im Finale von „DSDS“ hofft, wie ihre drei Konkurrenten auf den Sieg. Bei Instagram hat die schöne Superstar-Anwärterin die Nase vorn und mit über 200.000 die meiste Follower.

Doch wird ihr das im Finale helfen? Am Samstag wird Alicia-Awa „Girl On Fire“ von Alicia Keys und ihren Finalsong „Good Things“ performen. Über ihren eigenen Song erzählt sie im klatsch-tratsch.de Interview: „Der Song wird gute Laune verbreiten, man möchte einfach durch den Raum tanzen. Ich mag meinen Song sehr, weil er inhaltlich zu mir passt. Ich kann da wirklich hinter stehen. Es geht darum, dass man sein Leben selbst in die Hand nehmen muss. Man muss meine Ziele umsetzen und nicht direkt aufgeben.“

Sie würde gerne deutsch singen

Obwohl Alicia-Awa im Finale englisch singt, würde sie zukünftig gerne eine andere Richtung einschlagen: „Ich würde tatsächlich gerne auf deutsch Musik machen. Ich möchte gerne Gesang, mit Sprechgesang machen. Es ist kein Rap. Viele mögen es nicht, deswegen haben wir uns jetzt entschieden englischsprachigen Pop zu machen, weil ich dahinter stehen kann.“

Privat hört Alicia gerne Rap und erzählt: „Ich liebe Deutschrap. Ich finde in Deutschland fehlt das einfach, Gesang und Rap zu mischen, wie z.B. Eunique und Mike Singer. Ich liebe Tretmann, ich liebe Luciano, ich liebe Loredana. Wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich gerne mit denen zusammen arbeiten.“

Vor allem Loredana hat es ihr angetan: „Loredana ist einfach die deutsche Beyonce. Ich möchte auch für meine Musik gefeiert werden.“ Erst einmal wird Alicia-Awa am Samstag im „DSDS“-Finale stehen.

