DSDS-Granate Ramon Roselly will weiter im Wohnwagen leben

Ramon Roselly hat es geschafft: Er ist Deutschlands neuer RTL-Superstar. Damit wurde der 26-Jährige Ex-Artist seiner Favoriten-Rolle gerecht, denn bereits vor dem großen Finale am 4. April waren sich wohl die meisten Zuschauer sicher, dass der sympathische Sachse die Show gewinnen wird.

Und so kam es dann auch. Stolze 80,82 Prozent der Zuschauerstimmen konnte der Sieger der Staffel am Ende für sich beanspruchen. Das gab es vorher noch nie bei „Deutschland sucht den Superstar“. klatsch-tratsch.de hat sich nach der Show mit Ramon unterhalten. Wir wollten nämlich wissen, wie es für ihn weitergeht.

Kein Umzug geplant

Fest steht schon mal, dass Ramon trotz des Sieges auf dem Boden geblieben ist und es auch weiterhin tun wird. Denn obwohl der Hobbyfußballer durch den Gewinn um 100.000 Euro reicher ist, plant er auch weiterhin mit seiner Freundin Lorena, in seinem Wohnwagen zu leben.

„Ihr kennt mich ja mittlerweile gut genug, von daher wisst ihr, dass ich da weiterhin wohnen werde“, so der bodenständige Sänger im Interview. Wann er aber zurückkehren wird, weiß Ramon bisher noch nicht. Immerhin wird sein Terminkalender als frisch gebackener RTL-Superstar immer voller, so dass er wohl bald in der Heimat bei seinen Lieben landen wird.

Videodreh zu „Eine Nacht“

„Ich muss schauen, was für Termine sich ergeben. Ich freue mich aber auch wieder darauf, meine Familie zu sehen, keine Frage. Am liebsten wäre es mir, wenn ich da kurz vorbei gucken könnte und wenn die Action dann wieder weiter geht“, so Ramon. „Ich mag es ja, Beschäftigung zu haben“.

„Ich habe jetzt erstmal sehr viele Pressetermine, da freu ich mich schon drauf. Morgen bin ich auf jeden Fall bei ‚Guten Morgen Deutschland‘ und drehe das Video zu ‚Eine Nacht'“, berichtete der DSDS-Gewinner weiter.

Die Fans müssen somit also nicht lange warten, denn bereits am 6. April sehen sie den Künstler ab 6 Uhr bei RTL wieder. Und am 10. April erscheint sein Debütalbum „Herzenssache“.

Übrigens: Ramons Freundin Lorena Hein postete ein bemerkenswertes Video aus dem Wohnwagen, vom Augenblick der Entscheidung! Muss man gesehen haben!