„DSDS“-Joana Kesenci: „Ich war noch nie verliebt“

Freitag, 26. April 2019 20:53 Uhr

Joana Kesenci (17) Schülerin aus Gronau steht am Samstag im großen „DSDS“-Finale. Wie ihre Konkurrenten wird sie neben einem Cover auch ihren eigenen Finalsong „Like a Fool“ performen.

Joana ist das Küken der diesjährigen DSDS-Staffel. Seit Kindertagen verfolgt die 17-Jährige DSDS. Die erste Staffel, die sie bewusst mitverfolgte war die, in der Pietro Lombardi gewann. Ihren Eltern war es jedoch wichtig, dass sie erstmal ihren Schulabschluss macht, bevor sie sich bei DSDS bewirbt. Am Tag ihres Abschlusses hat sie dann ihr Vater selbst bei DSDS angemeldet und sie damit überrascht.

Am Samstag singt Joana Kesenci „Sweet But Psycho“ von Ava Max und ihren Finalsong „Like a Fool“. Über ihren Song erzählt Joana im klatsch-tratsch.de Interview: „Es ist keine Ballade, aber auch kein schneller Song. Er hat ein mittleres Tempo. Ich habe ihn gehört und mein Ohr hat sich verliebt. In meinem Song geht es darum, dass jemand von der Liebe sehr enttäuscht ist, weil er etwas anderes erwartet hat. Liebe macht einen blind, darum geht’s allgemein.“

Sie will eine Ausbildung machen

Aber war die 17-jährige denn überhaupt schon einmal verliebt? Joana erklärt: „Nein, ich war noch nie verliebt. Aber ich versuche mich in die Lage hinein zu versetzen. Weil ich mir denke, jeder hatte schon mal so eine Situation und kann es nachvollziehen.“

Am Samstag steigt das Finale, danach entscheidet sich, wer der neue Superstar wird, sollte es nicht klappen hat Joana aber auch einen Plan: „Sollte ich nicht gewinnen, dann fange ich meine Ausbildung als Krankenpflegerin an.“ Trotzdem, möchte sie immer weiter Musik machen…

Das große Live-Finale am Samstag um 20:15 Uhr bei RTL. Alle Infos zu „Deutschland sucht den Superstar“ im Special bei RTL.de.